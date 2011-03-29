США заявили, что убеждают других преодолеть кризис вокруг Украины на основе ее целостности

Мэттью Миллер не стал говорить о посредниках в мирных переговорах.

Американские власти будут активно убеждать другие страны добиваться урегулирования украинского кризиса на основе уважения суверенитета и территориальной целостности киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер

Мы продолжим работать над тем, чтобы убедить столько государств, сколько возможно... таким образом, при котором будут уважаться территориальная целостность Украины, ее суверенитет. Этот тезис проводили на выходных украинские должностные лица. Этот тезис проводили американские должностные лица. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник не стал говорить о прогнозах относительно того, какая страна могла бы стать посредников на мирных переговорах в региональном кризисе или играть направляющую роль до того момента, пока такое общение не начнется. Мэттью Миллер добавил, что с Москвой пока что переговоры не идут, так как страна якобы отказывается принимать участие в значимых, полноценных мирных переговорах.

В США заявили, что продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State