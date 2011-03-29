В США заявили, что продолжат переговоры с Украиной о гарантиях безопасности

Мэттью Миллер оценил расширение обязанностей стран "Группы Семи".

Состоявшиеся на прошлой неделе контакты представителей США и Украины по поводу гарантий безопасности были первым раундом процесса, обсуждения продолжатся. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что обсуждение для киевского режима ведется на этапе развития международных обязательств, которые приняли по результатам встречи "Большой семерки" (G7), которая проводилась в Вильнюсе.

Это были первые переговоры из серии обсуждений между США и Украиной. Они проходят отдельно от контактов по поводу текущего конфликта, которые имеют место каждый день. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что первый раунд переговоров между Украиной и США о гарантиях безопасности состоялся в онлайн-формате третьего августа.

Госдеп не считает содержательным ответ Пхеньяна о сбежавшем в КНДР военном США.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State