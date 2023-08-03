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Госдеп не считает содержательным ответ Пхеньяна о сбежавшем в КНДР военном США

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Мэттью Миллер раскрыл подробности об ответе властей в Пхеньяне о Трэвисе Кинге.

Американские дипломаты и власти страны не считают содержательным ответ Пхеньяна на официальный запрос относительно сбежавшего на территорию Северной Кореи военнослужащего США Трэвиса Кинга.  Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что звонок осуществлялся в Командование Всемирной организации, расположенном в демилитаризованной зоне. Он поступил в течение последних 48 часов. При этом такую реакцию со стороны КНДР в Госдепе не стали считать каким-либо прогрессом по проблеме.

Этот звонок не был субстантивным. Это был звонок для подтверждения. На запрос, который мы направили КНДР по дипломатическим каналам, ответа по-прежнему нет.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, кндр, мэттью миллер, северная корея, трэвис кинг
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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