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Госдеп заявил, что США не ждут конкретных результатов от консультаций по Украине в Джидде

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Мэттью Миллер призвал страны ориентироваться на позицию США по Украине.

Американские власти не ждут никаких осязаемых и конкретных результатов от инициированных странами коллективного Запада и киевским режимом консультаций по Украине в Джидде. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Эксперт пояснил, что для дипломатов речь идет о возможности выслушать украинских партнеров.  При этом страна призывает всех участников мероприятия занять американскую позицию по вопросу регионального кризиса.

Мы не смотрим на эти консультации с точки зрения получения осязаемых и конкретных результатов по их итогам. <...> Чиновники направятся на эти консультации, в том числе сотрудники Государственного департамента. Это только начало процесса.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: госдеп, джидда, саммит мира, саудовская аравия, формула мира
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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