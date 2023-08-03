Госдеп: НАТО не изучает вариант коллективной обороны ввиду трений Белоруссии и Польши

Мэттью Миллер оценил обвинения Варшавы против Минска.

Североатлантический военный альянс не рассматривает вариант задействования принципа коллективной обороны в связи с обвинениями, которые Варшава выдвигает в адрес Белоруссии. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник прокомментировал заявление польских властей о том, что белорусская авиация якобы вторглась в воздушное пространство соседнего государства, нарушив этим государственную границу.

Существует процесс для задействования странами НАТО статьи 5. Мы в настоящее время не находимся в такой ситуации. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Статья 5 подписанного в Вашингтоне в 1949 году Североатлантического договора закрепляет принцип коллективной обороны блока. Документ предусматривает совместный ответ стран-участниц в случае "вооруженного нападения на одну или несколько" государств альянса. Мэттью Миллер пояснил СМИ, что власти США видели опубликованное европейскими партнерами заявление по вопросу самолетов из Белоруссии. В Госдепе призвали все страны уважать суверенное воздушное пространство других государств.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State