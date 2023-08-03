Госдеп: США не рассматривают возможность применения силы против мятежников в Нигере

Мэттью Миллер оценил предупреждение африканских стран.

Американская администрация при президенте Джо Байдене заверила в ответ на предупреждения руководства африканских стран Буркина-Фасо и Мали, что власти США не рассматривают вариант использования силы против вооруженных мятежников в Нигере. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Единственный комментарий, который у меня есть относительно сообщений о потенциальном военном конфликте, заключается в том, что мы пытаемся урегулировать эту ситуацию мирным образом. Всем интересам народа Нигера отвечает мирное урегулирование. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе подчеркнули, что такова американская внешняя политика по отношении к данной стране и цель, которую дипломаты рассчитывают добиться. Ранее власти Буркина-Фасо и Мали обнародовали совместное заявление, в котором пояснили, что любое военное вмешательство в ситуацию в Нигере будет приравнено этими государствами к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали.

В Госдепе заявили, что США не видели признаков причастности РФ к перевороту в Нигере.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State