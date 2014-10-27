В Госдепе заявили, что США не видели признаков причастности РФ к перевороту в Нигере

Мэттью Миллер рассказал о штатной работе посольства США в африканской стране.

В американском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что не видели признаков причастности Москвы к государственному перевороту и отстранению дейстуюшего президента от власти в Нигере. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Дипломат уточнил, что посольство США в африканской стране все еще работает в привычном режиме и графике.

Мы не видели никаких свидетельств, что Россия стояла за этим переворотом. Нет признаков каких-либо угроз американским гражданам или учреждениям. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Вашингтон рассчитывает, что новый глава МИД КНР посетит США.

Фото и видео: YouTube / Defense Now