Вашингтон рассчитывает, что новый глава МИД КНР посетит США

В Госдепе США ожидают прибытия Ван И в страну.

В администрации при президенте Джо Байдене рассчитывают, что назначенный на пост главы китайского министра по иностранным делам Ван И воспользуется приглашением посетить США, которое принял его предшественник Цинь Ган. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер.

Не знаю, передали ли мы официально это приглашение. Но это было приглашение министру иностранных дел, а Ван И, очевидно, занял пост главы МИД. Так что я считал бы, что приглашение относится и к нему вне зависимости от того, было ли оно передано или нет. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат подтвердил, но не стал говорить о подробностях того, что Пекин и Вашингтон занимаются консультациями по различным каналам связи. Переговоры ведутся с должностными лицами из местного правительства.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State