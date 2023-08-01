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В Госдепе заявили, что Украина вольна сама выбирать цели для своих ударов

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Мэттью Миллер оценил атаку украинских БПЛА по Москве.

Киевский режим волен самостоятельно выбирвать цели для осуществления ударов против России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Таким образом чиновник прокомментировал СМИ отношение администрации при президенте Джо Байдене к недавним атакам украинских беспилотников по гражданским объектам в Москве. Дополнительно спикер мероприятия добавил, что власти США не дают разрешения и не поддерживают решения Вооруженных сил Украины атаковать объекты, расположенные за пределами территории страны.

Решения о том, как вести эту войну, остается за Украиной.

Мэттью Миллер, глава пресс-службы Госдепа США

Госдеп анонсировал начало на этой неделе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State

Теги: беспилотник, всу, госдеп, москва, мэттью миллер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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