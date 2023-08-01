В Госдепе заявили, что Украина вольна сама выбирать цели для своих ударов

Мэттью Миллер оценил атаку украинских БПЛА по Москве.

Киевский режим волен самостоятельно выбирвать цели для осуществления ударов против России. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Таким образом чиновник прокомментировал СМИ отношение администрации при президенте Джо Байдене к недавним атакам украинских беспилотников по гражданским объектам в Москве. Дополнительно спикер мероприятия добавил, что власти США не дают разрешения и не поддерживают решения Вооруженных сил Украины атаковать объекты, расположенные за пределами территории страны.

Решения о том, как вести эту войну, остается за Украиной. Мэттью Миллер, глава пресс-службы Госдепа США

Госдеп анонсировал начало на этой неделе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State