Госдеп анонсировал начало на этой неделе переговоров с Украиной по гарантиям безопасности

Мэттью Миллер напомнил об обязательствах, которые США приняли в Вильнюсе на саммите НАТО.

Американская администрация при президенте Джо Байдене подтвердила, что власти страны и Украина начнут на этой неделе переговоры о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности для киевского режима. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Чиновник добавил, что мероприятие будет организовано в виртуальном формате. Возглавит делегацию от США заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии.

Эти переговоры стартуют на текущей неделе... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер не стал отвечать на вопрос СМИ о том, планируется ли предоставление украинским властям гарантий безопасности по примеру тех, которые имеет Израиль. В Госдепе заметили, что не будут говорить о возможных итогах мероприятия до начала переговоров. Дипломат уточнил, что встреча будет вестись в соответствии с теми международными обязательствами, которые приняли страны "G7" ("Большой семерки") на полях саммита НАТО в Вильнюсе. Гарантии для Украины не заменят собой оказываемую для ВСУ военную поддержку. Они нужды для того, чтобы предотвратить атаки на страну в будущем, а также для обеспечения безопасности местной экономической системы, граждан и помощи в евроинтеграционном пути развития.

В Госдепартаменте заявили о готовности вводить новые санкции против КНДР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State