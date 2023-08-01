В Госдепартаменте заявили о готовности вводить новые санкции против КНДР

Мэттью Миллер оценил поездку Сергея Шойгу в Пхеньян.

Американские власти при президенте Джо Байдене готовы вводить новые ограничительные меры в отношении КНДР в будущем. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Чиновник оценил перед СМИ результаты рабочего визита российского министра Сергея Шойгу и делегации из Москву в Пхеньян, а также вопрос развития сотрудничестве между Северной Кореей и Россией. Глава пресс-службы Госдепа считает, что возможная встреча политических лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына не улучшит ситуацию с мировой безопасностью.

Очевидно, что на протяжении некоторого времени у этих двух стран сложились тесные взаимоотношения. Это не сказывалось продуктивным образом на улучшении безопасности в мире, и я бы не ожидал, что по результатам встречи что-то изменится в этом отношении. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен выступил с утверждением о том, что поездка Сергея Шойгу в КНДР говорит мировоц общественности о стремлении России закупить вооружения у Пхеньяна.

Госдеп считает безответственными заявления Лукашенко о ЧВК "Вагнер" и Польше.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State