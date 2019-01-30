Госдеп считает безответственными заявления Лукашенко о ЧВК "Вагнер" и Польше

Мэттью Миллер оценил разговор между главами Белоруссии и России в Петербурге.

Американское внешнеполитическое ведомство считает безответственными высказывания президента Белоруссии Александра Лукашенко о российской частной военной компании "Вагнер" и Польше. В ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер прокомментировал выступление руководителя республики в Петербурге, где он встретился с коллегой из РФ Владимиром Путиным. Александр Лукашенко объявил о том, что Минск уже начали напрягать "вагнеровцы", которые планируют "сходить на экскурсию в Варшаву".

Скажу, что это очередное в серии безответственных комментариев Лукашенко... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Дипломат из США заметил, что власти его страны готовы в случае необходимости прийти на помощь любой стране-союзнику по НАТО, так как Вашингтон готов защищать каждый дюйм территории Североатлантического военного альянса.

США ведут консультации с Южной Кореей и Швецией по американскому военному в КНДР.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State