США ведут консультации с Южной Кореей и Швецией по американскому военному в КНДР

Американское внешнеполитическое ведомство поддерживает связь с представителями Южной Кореи и Швеции по вопросу об американском военнослужащем, который самовольно пересек государственную границу между Корейским полуостровом и оказался на территории КНДР. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что Северная Корея и СшА не имеют взаимных дипломатических отношений. В связи с ситуацией интересы Белого дома в Пхеньяне сейчас представляют дипломаты из шведского посольства. Детали этих контактов спикер не стал публично обсуждать.
Госдеп связался с коллегами из Южной Кореи и Швеции по данному вопросу, в том числе находящимися в Вашингтоне.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
Мэттью Миллер добавил, что у Вашингтона все еще сохраняется ряд каналов, через которые он может передавать сообщения северокорейским властям.
Госдепартамент пока не связывался с КНДР по задержанному американскому военнослужащему.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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