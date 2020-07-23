США ведут консультации с Южной Кореей и Швецией по американскому военному в КНДР

Мэттью Миллер рассказал о ситуации с задержанным военнослужащим США в КНДР.

Американское внешнеполитическое ведомство поддерживает связь с представителями Южной Кореи и Швеции по вопросу об американском военнослужащем, который самовольно пересек государственную границу между Корейским полуостровом и оказался на территории КНДР. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник пояснил, что Северная Корея и СшА не имеют взаимных дипломатических отношений. В связи с ситуацией интересы Белого дома в Пхеньяне сейчас представляют дипломаты из шведского посольства. Детали этих контактов спикер не стал публично обсуждать.

Госдеп связался с коллегами из Южной Кореи и Швеции по данному вопросу, в том числе находящимися в Вашингтоне. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Мэттью Миллер добавил, что у Вашингтона все еще сохраняется ряд каналов, через которые он может передавать сообщения северокорейским властям.

Госдепартамент пока не связывался с КНДР по задержанному американскому военнослужащему.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State