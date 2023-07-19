Госдепартамент пока не связывался с КНДР по задержанному американскому военнослужащему

Мэттью Миллер считает, что делом в большей степени будет заниматься Пентагон.

Американское внешнеполитическое ведомство пока не вступало в контакт с Пхеньяном в связи с самовольным переходом американского военнослужащего со стороны Республики Южная Корея на территорию КНДР. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал местный официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник отметил, что первостепенную роль в этой ситуации будет играть Пентагон. Также спикер не смог ответить СМИ на вопрос о том, каковы причины перехода военного в Северную Корею, а также о состоянии здоровья пострадавшего и условия помещенного под стражу.

Госдепартамент пока не связывался с КНДР или другими правительствами... Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State