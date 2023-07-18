США не увязывают поставку F-16 Турции с зерновой сделкой

Мэттью Миллер оцени л ситуацию с черноморской инициативой.

Американская администрация при президенте Джо Байдене не увязывает поставку собственных истребителей-бомбардировщиков F-16 для турецких коллег по НАТО с ситуацией, происходящей вокруг черноморской зерновой инициативы. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге для журналистов в Вашингтоне сделал местный руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Таким образом чиновник ответил на вопрос СМИ о том, будут ли власти США обсуждать продажу Анкаре самолетов F-16 в связи с тем, чтобы она добивалась от России возвращения в черноморскую инициативу. В Госдепе напомнили о том, что сделку сейчас блокируется с российской стороны, а не турецкий или какой-либо другой.

Турция находилась в первых рядах убеждающих Россию сначала поддержать черноморскую зерновую инициативу, а затем и продлить ее... чтобы обеспечить поставки продовольствия для всего мира. Мы высоко оценивали их усилия. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State