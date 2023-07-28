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Госдеп заявил об отсутствии признаков участия ЧВК "Вагнер" в событиях в Нигере

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Ведант Патель рассказал о ситуации в африканской стране.

Признаки участия российской частной военной компании "Вагнер" в отстранении от власти президента Нигера Мохамеда Базума не просматриваются американским внешнеполитическим ведомством. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Мне ничего не известно о каких-либо признаках участия группы "Вагнер". Я не буду спекулировать и строить гипотезы на этот счет, поскольку ситуация остается крайне переменчивой.

Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Госдеп не стал комментировать применение кассетных боеприпасов при атаке на журналистов РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: африк, африка, ведант пател, ведант патель, госдеп, мохамед базум, нигер, чвк вагнер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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