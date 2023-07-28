Госдеп не стал комментировать применение кассетных боеприпасов при атаке на журналистов РФ

Ведант Патель ответил на вопрос о нападении ВСУ на российских журналистов в зоне СВО.

Американское внешнеполитическое ведомство не знакомо с сообщениями СМИ о том, что при атаке на группу российских журналистов в Запорожской области, когда погиб корреспондент информационного агентства "РИА Новостей" Ростислав Журавлев, силами Вооруженных сил Украины применялись кассетные боеприпасы. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель.

Я не знаю об этих конкретных сообщениях. Очевидно, что безопасность журналистов и сотрудников СМИ в зонах конфликтов должна уважаться. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США

Госдеп призвал немедленно освободить президента Нигера.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State