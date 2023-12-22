Более двух млн льготников в Ленобласти воспользовались железной дорогой в 2024 году

Среди них большинство составляли пенсионеры, студенты, школьники, ветераны труда и дети участников спецоперации.

В I квартале 2024 года железной дорогой воспользовалось 2 157 112 льготников из Ленинградской области. Среди них большинство составляли пенсионеры, студенты, школьники, ветераны труда и дети участников спецоперации. Как рассказали в комитете по транспорту Ленобласти, среди пассажиров - 1 774 членов многодетных семей.

Кроме того, электрички перевезли 1 158 426 пенсионеров, 649 964 студентов и школьников, а также 196 786 ветеранов труда и 148 996 детей участников спецоперации. Также по железной дороге проехали 1 164 человека, имеющих статус "жертв политических репрессий".

Услугами пригородных поездов воспользовались двое тружеников тыла.

Ранее мы сообщили о том, что в общественном транспорте Луги сохранят льготный проезд.

Фото: Комитет Ленинградской области по транспорту