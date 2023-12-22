В Петербурге за день два старшеклассника выпали из окна

Один погиб на месте, другого спасают в больнице.

Два старшеклассника упали с высоты в Петербурге. Один погиб на месте, другого спасают в больнице, стало известно Piter.tv.

Около двух часов дня 2 мая поступило сообщение о том, что у дома на Заречной улице после падения с высоты лежит человек. Прибывшие медики и полицейские обнаружили труп 16-летнего ученика 11 класса. Юноша выпал из окна квартиры на 19 этаже. Возбуждено уголовное дело о доведении несовершеннолетнего до самоубийства.

Также 2 мая в 03:50 поступило сообщение о том, что у дома на улице Маршала Захарова на газоне лежит мужчина. С места происшествия в больницу был госпитализирован 16-летний ученик 10 класса. По предварительным данным, школьник выпал из окна своей квартиры на 9 этаже. С тяжелейшими травмами он госпитализирован в реанимацию.

Ранее на Piter.tv: Иностранец проведёт 8 лет в колонии за то, что выкинул соседа из окна на улице Пилотов.

Фото: Piter.tv