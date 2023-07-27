Госдеп призвал немедленно освободить президента Нигера

Ведант Патель оценил ситуацию в африканской стране.

Американское внешнеполитическое ведомство призывает вооруженных мятежников немедленно освободить президента Нигера Мохамеда Базума. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Ранее аналогичные обращения публично высказал советник главы государства Джо Байдена по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан.

Поддерживаем избранного демократическим путем президента Базума и категорически осуждаем любые попытки захвата власти силой и нарушения конституционного порядка. Мы также призываем немедленно освободить президента Базума и проявить уважение к верховенству закона. Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа

Напомним, что рано утром 26 июля группа военнослужащих президентской гвардии заблокировала в столице Нигера президентский дворец. В здании удерживается глава государства и его семью. В руках у мятежников находится также министр внутренних дел страны.

Госдеп отказался анонсировать ответ на инцидент с американским беспилотником в Сирии.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State