Госдеп отказался анонсировать ответ на инцидент с американским беспилотником в Сирии

Ведант патель не стал отвечать на вопрос о том, как долго военные США еще будут оставаться в Сирии.

Американское внешнеполитическое ведомство не готово говорить о возможных ответных мерах Вашингтона на инцидент с опасным сближением в небе над Сирией американского беспилотного летательного аппарата MQ-9 с российскими самолетами. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя Госдепа США Ведант Патель. Чиновник пояснил, что власти страны призывают ВС РФ в Сирии прекратить "безрассудное и угрожающее поведение". Он не исключил, что в будущем может произойти трагедия, которая приведет к жертвам. Дополнительно спикер не ответил на вопрос СМ о том, будут ли американские военные в бессрочном режиме оставаться на территории данного государства на Ближнем Востоке.

Я, определенно, не собираюсь анонсировать какие-либо действия или последствия. Ведант Патель, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State