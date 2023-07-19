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Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

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Мэттью Миллер оценил слова посла России Анатолия Антонова.

Утверждения о том, что американские специалисты причастны к атаке на Крымский мост, не соответствуют действительности. Соответствующую позицию внешнеполитического ведомства США высказал на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента страны Мэттью Миллер.

Это совершенно не соответствует действительности.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в понедельник 17 июля российский посол Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал общественности произошедший теракт на Крымском мосту. Дипломат объявил о том, что покрывательство США украинских радикалов позволяет ему уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям киевского режима.

США обсуждают с Украиной предложение Зеленского о зерновой сделке без России.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

Теги: анатолий антонов, госдеп, крымский мост, мэттью миллер, посол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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