Госдеп заявил о непричастности США к атаке на Крымский мост

Утверждения о том, что американские специалисты причастны к атаке на Крымский мост, не соответствуют действительности. Соответствующую позицию внешнеполитического ведомства США высказал на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне официальный представитель Госдепартамента страны Мэттью Миллер.
Это совершенно не соответствует действительности.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
Напомним, что в понедельник 17 июля российский посол Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал общественности произошедший теракт на Крымском мосту. Дипломат объявил о том, что покрывательство США украинских радикалов позволяет ему уверенно говорить о причастности Вашингтона к преступлениям киевского режима.
США обсуждают с Украиной предложение Зеленского о зерновой сделке без России.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все