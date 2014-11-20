США обсуждают с Украиной предложение Зеленского о зерновой сделке без России

Мэттью Миллер оценил предложения Киева по вывозу зерна по Черному морю.

Американские власти обсуждают с киевскими коллегами предложение украинского президента Владимира Зеленского о продлении зерновой сделки без участия России. Соответствующие сведения местным журналистам на регулярном брифинге в Вашингтоне предоставил официальный представитель внешнеполитического ведомства США Мэттью Миллер. Чиновнику напомнили о том, что ранее украинский лидер сообщил публично о направлении генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану посланий, в которых содержатся инициативы и аналог черноморской сделки в трехстороннем формате.

Президент Зеленский направил предложение ООН, мы обсуждаем его с украинскими коллегами и собираемся сделать все, чтобы помочь Украине найти решение по восстановлению поставок зерна. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State