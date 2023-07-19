Госдеп: переброска истребителей на Ближний Восток не означает подготовку к войне с Ираном

Мэттью Миллер оценил деятельность Ирана по морскому нефтяному маршруту.

Отправка на Ближний Восток дополнительных американских истребителей F-16 и F-35, а также авианосца ВМС США не означают подготовку Вашингтона к войне с Ираном. Такое мнение выразил официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер, выступая перед СМИ на регулярном брифинге в Госдепе страны. Чиновник заметил, что власти призывают коллег из Тегерана прекратить любые дестабилизирующие обстановку в регионе действия. По словам дипломата, сейчас Иран угрожает свободной торговле по стратегически важному морскому маршруту. На этот путь приходится около 20 процентов мировых нефтяных поставок.

Нет. В свете сохраняющихся угроз и в координации с нашими партнерами и союзниками министерство обороны увеличивает свое присутствие для повышения возможностей по мониторингу Ормузского пролива и прилегающей акватории. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдепартамент пока не связывался с КНДР по задержанному американскому военнослужащему.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State