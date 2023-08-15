Госдеп заявил, что суд над отстраненным главой Нигера не поможет мирному урегулированию

Судебное преследование отстраненного от власти президента Нигера Мохамеда Базума не будет способствовать мирному урегулированию того кризиса, который фиксируется на территории данной африканской страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал заместитель официального представителя американского внешнеполитического ведомства Ведант Патель. Таким образом спикер прокомментировал планы вооруженных мятежников, захвативших власть, по тому, чтобы судить главу государства.
Эти действия являются совершенно безосновательными и неоправданными. Откровенно говоря, они не будут способствовать разрешению кризиса.
Ведант Патель, зампресс-секретаря Госдепа США
Ведант Патель добавил, что власти США продолжают настаивать на скорейшем освобождении политика в Нигере.
Госдеп утверждает, что решение о возможной встрече лидеров РФ и Украины принимать Киеву.
Фото и видео: YouTube / Defense Now
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