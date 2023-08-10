Госдеп утверждает, что решение о возможной встрече лидеров РФ и Украины принимать Киеву

Мэттью Миллер считает, что Киев открыт к переговорам с Москвой.

В американском внешнеполитическом ведомстве утверждают о том, что решение о возможности встречи между российским и украинским президентом Владимиром Путина и Владимиром Зеленским на полях предстоящей в ноябре Конференции ООН по климату (COP28) принимать киевскому режиму. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Что касается какой-либо встречи между президентом Зеленским и президентом Путиным, я бы сказал, что решение на этот счет принимать президенту Зеленскому. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что ливанская газета L"Orient-Le Jour со ссылкой на собственные европейские дипломатические источники сообщила о том, что глава Объединенных Арабских Эмиратов, шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян готов организовать личную встречу между главами России и Украины на мероприятии по климату, которое состоится 30 ноября в Дубае.

В Госдепе утверждают, что США не будут делать исключений из санкций по РФ для Ирака.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State