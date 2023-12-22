Мэттью Миллер напомнил о призыве к Конгрессу США.

Промедление с выделением дополнительного финансирования для поддержки киевского режима ослабили Вооруженные силы Украины. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что следует сделать акцент на недавнем выступлении лидера Белого дома Джо Байдена. Политик упомянул в речи о том, что палата представителей США должна как можно оперативнее одобрить правительственные запросы на ассигнации для ВСУ.

Мы уже видим последствия бездействия Конгресса. Мы уже видим нехватку оружия на поле боя, мы видим истощение запасов, и это влияет на способность украинских военных отвечать на атаки со стороны России. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Блинкен заверил Уилана, что власти США работают над его вызволением.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State