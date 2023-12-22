Блинкен заверил Уилана, что власти США работают над его вызволением

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен заверил сидящего в российской тюрьме соотечественника Пола Уилана, что тот не забыт, а администрация страны и внешнеполитическое ведомство работает над его вызволением из иностранного заключения. Соответствующей информаций в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Чиновник повторил тезис о том, что освобождения американских граждан для Вашингтона остаются высшим приоритетов в работе не только для Госдепа, но и лидера Белого дома Джо Байдена.
Думаю, что это уже третий звонок, но я могу ошибаться... Как и в прошлые разы, он заверил Пола Уилана, что мы с тобой, мы тебя не забыли, мы продолжим работать над твоим освобождением.
Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США
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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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