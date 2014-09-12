Госдеп заявил, что не только США помогали Израилю в отражении атаки Ирана

Мэттью Миллер не смог привести пример.

Помощь Израилю в отражении массированного ракетного удара со стороны Ирана оказывали не только власти США, но и другие партнеры еврейского государства в регионе Ближнего Востока. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель американского внешнеполитического ведомства страны Мэттью Миллер. Иностранный чиновник добавил, что не может пояснить, какие именно международные партнеры принимали участие в процессе. Однако, по словам Миллера, они обеспечили оборону.

Наша первоначальная оценка заключается в том, что Израиль при прямой поддержке со стороны США и наших партнеров смог успешно отразить данную атаку. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп: у США нет "магического средства", чтобы обратить конфликт в пользу Украины.

Фото и видео: YouTube / Defense Now