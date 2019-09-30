Госдеп: у США нет "магического средства", чтобы обратить конфликт в пользу Украины

Мэттью Миллер объяснил, как США принимают решение о дальнейшей поддержке ВСУ.

В американской администрации при президенте Джо Байдене не располагают "магическим средством", которое позволило бы киевскому режиму направить ход регионального конфликта в нужное для себя русло. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в столице США поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства страны Мэттью Миллер. Иностранный чиновник указал на то, что власти рассматривают оказываемую Украине поддержку комплексно. Также эксперты производят оценку того, как каждый поставляемый вид вооружения кажется на обстановке на поле боя, а также стратегии в целом.

Мы с вами уже говорили о других системах и тактиках, которые вы воспринимаете как магическое средство, способное изменить ход конфликта. Но, я думаю, мы всегда четко заявляли, что видим это не так. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State