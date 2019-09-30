Израиль сообщил США о проведении операций против "Хезболлах" на границе

Мэттью Миллер рассказал об уровне осведомленности Вашингтона о деятельности ЦАХАЛ в регионе.

Израиль проинформировал американскую администрацию при президенте Джо Байдене о проведении военных операций против ливанского шиитского движения "Хезболлах", размещенного вблизи ливано-израильской государственной границы. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в столице США поделился официальный представитель внешнеполитического ведомства Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что власти в Вашингтоне по-прежнему поддерживает усилия по достижению режима прекращению огня на Ближнем Востоке. Эксперт добавил, что оказание военного давления может приблизить дипломатическое урегулирование конфликта в регионе.

Они информируют нас о ряде операций. Я видел информацию о наземных операциях. У нас с ними были разговоры об этом. На этот раз они нам сказали, что это ограниченные операции, направленные на инфраструктуру "Хезболлах". Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп утверждает, что США не намерены направлять войска на Украину.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State