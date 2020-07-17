Госдеп утверждает, что США не намерены направлять войска на Украину

Мэттью Миллер прокомментировал слова Владимира Путина о вступлении США в войну с Россией.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Вашингтон не намерен напрямую участвовать в региональном конфликте на территории Украины и направлять войска в эту европейскую страну. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в столице США поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник указал прессе на то, что власти будут и далее поддерживать Вооруженные силы киевского режима и отправлять солдатам западное оружие.

Мы очень четко заявили, что США не намерены принимать участие в этой войне. Мы не собираемся направлять наши войска. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп опроверг данные о высылке генконсула КНР в Нью-Йорке.

Фото и видео: YouTube / Defense Now