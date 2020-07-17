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Госдеп утверждает, что США не намерены направлять войска на Украину

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Мэттью Миллер прокомментировал слова Владимира Путина о вступлении США в войну с Россией.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Вашингтон не намерен напрямую участвовать в региональном конфликте на территории Украины и направлять войска в эту европейскую страну.  Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в столице США поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник указал прессе на то, что власти будут и далее поддерживать Вооруженные силы киевского режима и отправлять солдатам западное оружие.

Мы очень четко заявили, что США не намерены принимать участие в этой войне. Мы не собираемся направлять наши войска.

Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Госдеп опроверг данные о высылке генконсула КНР в Нью-Йорке.

Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: военная помощь, всу, госдеп, мэттью миллер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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