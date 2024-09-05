Госдеп опроверг данные о высылке генконсула КНР в Нью-Йорке

Мэттью Миллер указал на недостоверность информации в CNN.

В американском внешнеполитическом ведомстве опровергли утверждения о том, что генеральный консул из Китая в Нью-Йорке Хуан Пин был выслан с территории страны. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.Иностранный чиновник указал СМИ, что на самом деле китайский дипломат уехал в связи с завершением рабочей командировки.

Генеральный консул не был выслан. Как мы понимаем, в августе у генконсула подошел к концу срок плановой командировки и, таким образом, он был заменен на своей должности, но не выслан. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что местный телеканал CNN со ссылкой на губернатора штата Нью-Йорк Кэти Хокул уведомил зрителей о том, что китайский генконсул был выслан после того, как американское министерство юстиции предъявило бывшей чиновнице штата Нью-Йорк Линде Сунь обвинения в работе в качестве незарегистрированного иностранного агента Пекина.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State