В США объяснили, кого коснутся санкции в отношении "России сегодня"

В Госдепе не стали раскрывать фамилии тех, кто попал под визовые ограничения.

Визовые ограничения, которые американское внешнеполитическое ведомство ввело в отношении медиагруппы "Россия сегодня", распространяются только на тех сотрудников, которые, как считают власти США, нарушили местное законодательство. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

Объявленные нами меры касаются не российских журналистов, а сотрудников организаций, вовлеченных в преступную деятельность, определенную Минюстом США. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что Министерство финансов США объявило днем ранее о том, что вводит санкционное давление в отношении главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. В "черном перечне" дополнительно оказались заместитель руководителя службы информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и представительница отдела цифровых медиапроектов Елена Афанасьева.

В Госдепе ожидают, что Монголия будет выполнять свои международные обязательства по МУС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State