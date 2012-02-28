В Госдепе ожидают, что Монголия будет выполнять свои международные обязательства по МУС

Мэттью Миллер оценил поездку Владимира Путина в Улан-Батор.

В американском внешнеполитическом ведомстве понимают, в каком положении находится Монголия, однако дипломаты ожидают от властей Улан-Батора выполнения международных обязательств в рамках Международного уголовного суда. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал рабочий визит российского президента Владимира Путина в Монголию, которая является участником МУС.

Мы ожидаем, что Монголия будет придерживаться принципов Устава ООН. Мы понимаем, в каком положении находится Монголия, оказавшаяся между двумя гораздо более крупными соседями, но мы считаем важным, чтобы она продолжала поддерживать верховенство закона во всем мире. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе указали на то, что власти США будут поддерживать Монголию. В том случае, если местные руководители будут вести диалог с российским руководством, то они должны дать понять Москве, что поддерживают территориальную целостность и суверенитет киевского режима.

Госдеп заявил о готовности США поддержать инклюзивный процесс в Венесуэле.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State