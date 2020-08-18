Госдеп заявил о готовности США поддержать инклюзивный процесс в Венесуэле

Мэттью Миллер напомнил о готовности США поддержать граждан южноамериканской республики.

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что готово поддержать инклюзивный процесс по преодолению напряженности в Венесуэле, направляемый местными политическими силами данного южноамериканского государства. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник заметил, что власти в Каракасе делают после президентских выборов репрессивные шаги, которые становятся все жестче.

Так что мы продолжим координировать действия с зарубежными партнерами, определяя, как лучше всего этого добиться при понимании того, что этот процесс должен направляться Венесуэлой. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Власти в Вашингтоне призывают Венесуэлу отказаться от подобных мер. В США хотят поддержать граждан Венесуэлы для того, чтобы гарантировать, что их голоса будут справедливо подсчитаны.

США заявили, что Израиль нужно было пригласить на церемонию в Нагасаки.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State