Мэттью Миллер отреагировал на отказ японского города принимать у себя израильских дипломатов.

В американском внешнеполитическом ведомстве исходят из того, что власти японского города Нагасаки должны были пригласить израильских представителей на мемориальную церемонию, которая организована по случаю годовщины американской атомной бомбардировки, произошедшей во времена Второй мировой войны. к тому, что африканские страны разворачиваются в сторону России. Вместо этого Миллер в очередной раз подверг резкой критике политику Москвы в регионе. Таким образом иностранный чиновник отреагировал на вопрос СМИ о том, как Вашингтон может оценить решение посла США в Японии Рама Эмануэля не посещать памятное мероприятие, намеченное на 9 августа.

Мы считаем важным, чтобы посол Израиля был приглашен, равно как и послы других стран. Не следует исключать или не приглашать на церемонию ту или иную страну, поэтому посол, как и послы ряда других стран, поступил таким образом. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в 2024 году власти Хиросимы и Нагасаки, как и годом ранее, не стали приглашать на мемориальные церемонии дипломатов из России и Белоруссии.

Госдеп призвал страны Африки не разрывать связи с Украиной.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State