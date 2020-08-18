Госдеп призвал страны Африки не разрывать связи с Украиной

Мэттью Миллер оценил отказ Нигерии от дипотношений с Киевом.

Американское внешнеполитическое ведомство полагает, что странам африканского региона не следует разрывать дипломатические отношения с киевским режимом в связи с поддержкой Украины террористов. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Таким образом иностранный чиновник прокомментировал возникшую ситуацию. При этом спикер Вашингтона не стал прямо отвечать на вопрос СМИ о том, существует ли тенденция к тому, что Африка разворачивается в сторону Москвы.

Дипломатические отношения важны и хорошо, когда страны разговаривают друг с другом и имеют возможность разрешать споры и решать проблемы, которые у них возникают. Дипломатия важна, поэтому мы призываем эти страны продолжать разговаривать друг с другом. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State