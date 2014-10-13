Госдеп не считает полезным отзыв Израилем дипстатуса у представителей Норвегии при ПНА

Мэттью Миллер прокомментировал позицию США по конфликту Израиля с Осло.

Американское внешнеполитическое ведомство не считает целесообразным решение израильского руководства о лишении аккредитации норвежских представителей при Палестинской национальной администрации (ПНА). Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне поделился официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер. Иностранный чиновник признал факт того, что не был осведомлен о конкретном обсуждении данного вопроса, которое могло произойти между дипломатами из Вашингтона и Израиля.

Мы считаем важным, чтобы они могли продолжить играть эту роль, проводя консультации как с ПНА, так и с Израилем. Мы не считаем особенно полезными шаги, препятствующие тому, чтобы они далее играли эту роль. И мы продолжим взаимодействие с обеими странами. Мэттью Миллер, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что восьмого августа издание Dagbladet уведомило о том, что министерство по иностранным делам Норвегии вызвал главу дипломатической миссии Израиля для того, чтобы выразить протест против решения Тель-Авива о лишении аккредитации представителей королевства при ПНА. В новостном портале Ynet отметили, что восемь сотрудников посольства Норвегии в еврейском государстве фактически представляли Осло при ПНА.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State