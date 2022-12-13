Госдеп заявил, что США не обсуждают с Ираном возвращение к ядерной сделке

Нед Прайс рассказал об отношениях Вашингтона с Тегераном.

Американское внешнеполитическое ведомство заявило о том, что власти США не обсуждают с Ираном возвращение к ядерной сделке (Совместному всеобъемлющему плану действий). Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Он добавил, что к текущему моменту на повестке дня остаются поставки иранских беспилотников российской стороне, а также удерживаемые властями Тегерана граждане США. Таким образом чиновник оценил слова официального представителя МИД Ирана Насера Канани Чафи о том, что две страны через посредников обмениваются посланиями по теме СВПД.

Возвращение не стоит в нашей повестке, и ситуация обстоит таким образом уже какое-то время. В нашей повестке - репрессии властей Ирана против собственного народа, поставки беспилотников России и удерживаемые в Иране американские граждане. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State