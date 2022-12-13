Госдеп призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к диалогу и дипломатии

Нед Прайс оценил новое боевое столкновение между Арменией и Азербайджаном.

Американское внешнеполитическое ведомство призывает стороны конфликта в Нагорном Карабахе к диалогу и дипломатии. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс. Чиновник заметил, что власти страны привержены организации мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном.

Мы следили за сообщениями об инциденте со стрельбой 5 марта в Нагорном Карабахе, в результате которого погибли пять человек. Не может быть военного решения конфликтов, а применение силы для разрешения споров никогда не будет приемлемо. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в понедельник 7 марта в информационном бюллетене российское министерство обороны о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта объявлено о том, что военные из Баку 5 марта обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов непризнанного региона Нагорного Карабаха. Жертвами инцидента стали трое человек, также ранен один из сотрудников, который находился в этой машине. С азербайджанской стороны двое погибших и один раненый.

США ожидают от Ирана конкретных действий по выполнению заявления с МАГАТЭ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State