Госдеп вновь порекомендовал не ездить в Россию

В частности - в Крым и на Северный Кавказ.

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки по-прежнему не рекомендует ездить в РФ. Об этом информирует "РИА Новости" со ссылкой на заявление ведомства.

В последний раз данная рекомендация была представлена общественности 8 июня.

В частности ведомство советуют не посещать такие регионы, как Северный Кавказ, включая Чечню и гору Эльбрус, "из-за риска быть похищенным". Кроме того, желающих огораживают от поездок в Крым, потому как власти США не признают его частью РФ. В министерстве также напоминают гражданам, что ряд американцев были необоснованно задержаны на территории России.

Напомним посол Российской Федерации в Соединенных Штатах Анатолий Антонов заявил, что переговоры с Соединенными Штатами по визовым проблемам могут возобновиться в ближайшие дни. Он отметил, в настоящее время проблема виз является одной из самых острых, которую планируется решить.

Ранее россиянам назвали новые правила получения шенгенской визы.

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