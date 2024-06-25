Госдеп утверждает, что доходы от активов РФ позволят Киеву воевать в 2025 году

Джеймс О'Брайен рассказал о направлении ресурсов для поддержки ВСУ.

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что доходы от замороженных российских активов позволят киевскому режиму успешно сражаться против Москвы в 2025 году. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга в Госдепе США поделился помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен. Иностранный чиновник заметил, что члены "Большой семерки" (G7) ранее согласились предоставить ВСУ необходимые ресурсы, направленные на дальнейшее противостояния Москве на поле боя.

Это было решение, которое, надеюсь, скоро будет утверждено, использовать доходы от замороженных российских суверенных активов для создания кредитного механизма, который предоставит Украине от $50 млрд до $60 млрд. Джеймс О"Брайен, помощник главы Госдепа США

Госдеп: внесение в список стран - спонсоров терроризма не подходит для ситуации вокруг РФ.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State