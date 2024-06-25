Джеймс О'Брайен прокомментировал уместные и неуместные методы борьбы с СВО.

Предложение включить Россию в американский перечень стран - спонсоров терроризма не подходит для ситуации, сложившейся в отношении Москвы. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга в Госдепе США поделился помощник государственного секретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О"Брайен.

Включение в список меняет гибкость в вопросе использования этих ресурсов для поддержки Украины, и это беспокоило нас каждый раз, когда возникала такая идея. Это инструмент, который был создан для другого комплекса проблем, а не для ситуации, с которой мы сталкиваемся сейчас. Джеймс О"Брайен, помощник главы Госдепа США

Иностранный чиновник заметил, что для сценария, возникшего в связи с проведением российскими войсками специальной военной операции, существуют другие инструменты, которые более уместны. К неуместным методам Джеймс О"Брайен отнес включение России в список стран - спонсоров терроризма. Эксперт считает введенные против Москвы западные санкции "очень важной частью" в связи с СВО. Он добавил, что возможность использовать доходов от замороженных российских активов для ВСУ "гибкостью, которая необходима".

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State