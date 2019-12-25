Госдеп: переговоры по СВПД с Ираном зашли в тупик

Уэнди Шерман объяснила, что Иран занимает позицию, которая не устраивает Вашингтон.

Госдеп считает, что переговоры по СВПД (Совместному всеобъемлющему плана действий) по ядерной сделке с Ираном зашли в тупик. Соответствующее заявление в ходе выступления на онлайн-мероприятии, организованном американским изданием The Washington Post сделала первый заместитель руководителя государственного секретаря США Уэнди Шерман. Чиновница отметила, что власти Тегерана занимают неприемлемую позицию для США. При этом восстановление СВПД все еще находится в сфере национальных интересов страны.

Переговоры зашли в тупик в том смысле, что в ходе последнего раунда диалога Иран представил нам достаточно жесткий ответ, который мы рассматриваем как неприемлемый. Уэнди Шерман, замгоссекретаря США

Эксперт добавила, что лидер Белого дома Джо Байден продолжает искать возможности для восстановления сделки по иранской ядерной программе. При этом американская сторона готовится к любому развитию событий.

США заявили о готовности сотрудничать с КНР, если это отвечает интересам.

Фото и видео: YouTube / Washington Post Live