Джеймс Рубин раскрыл подробности "расследования" США против российских СМИ.

Новое санкционное давление, которое американская администрация при президенте Джо Байдене вводит в рамках мер по борьбе с российским телеканалом RT, будет "самым строгим из возможных". Запреты будут иметь "полностью блокирующий" характер. Соответствующее заявление сделал специальный посланник и координатор центра глобального взаимодействия при внешнеполитическом ведомстве США Джеймс Рубин.

Санкции, которые мы вводим и которые будут фигурировать в информационном бюллетене, являются самыми жесткими санкциями, которые может ввести наше правительство. Это полностью блокирующие финансовые санкции. Джеймс Рубин, эксперт Госдепа США

иностранец обвинил телеканал RT в желании "выигрывать выборы" в Аргентине, Германии и Франции, а также "подстрекать толпу". Дипломат уточнил, что этого в результате не происходит, хотя у США есть якобы ясные доказательства попыток Кремля. В Москве неоднократно отмечали, что не вмешиваются в избирательные процессы в третьих странах.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now