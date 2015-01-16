Госдеп проверит Россию на критерии "спонсора терроризма"

Энтони Блинкен рассказал, что критерии определены Конгрессом США.

В Госдепе США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма". Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне напомнил американский руководитель внешнеполитического ведомства. Энтони Блинкен добавил, что Москва и так уже несет все издержки, связанные с подобным статусом, поэтому признание статуса мало что может изменить для России в практическом плане.

Критерии, на основании которых мы выносим такое определение, установлены конгрессом. Именно на этом мы смотрим… Последствия, которые мы создали, в целом соответствует всему тому. Энтони Блинкен, госсекретарь США

Госсекретарь США перечислил местным СМИ наиболее болезненные экономические и дипломатические санкции, которые применяют к России члены коллективного Запада.

Блинкен планирует на днях переговорить с Лавровым.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State