Госдеп проверит Россию на критерии "спонсора терроризма"

В Госдепе США проверяют действия России на Украине на соответствие критериям "государства-спонсора терроризма". Об этом журналистам в рамках регулярного брифинга в Вашингтоне напомнил американский руководитель внешнеполитического ведомства. Энтони Блинкен добавил, что Москва и так уже несет все издержки, связанные с подобным статусом, поэтому признание статуса мало что может изменить для России в практическом плане.
Критерии, на основании которых мы выносим такое определение, установлены конгрессом. Именно на этом мы смотрим… Последствия, которые мы создали, в целом соответствует всему тому.
Энтони Блинкен, госсекретарь США
Госсекретарь США перечислил местным СМИ наиболее болезненные экономические и дипломатические санкции, которые применяют к России члены коллективного Запада.
Блинкен планирует на днях переговорить с Лавровым.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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