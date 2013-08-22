Блинкен планирует на днях переговорить с Лавровым

Американский государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил в рамках проводимого во внешнеполитическом ведомстве брифинга с журналистами о том, что планирует на днях переговорить с российским коллегой Сергеем Лавровым. Чиновник пояснил, что речь будет вестись о задержанных и арестованных на территории РФ гражданах США.
В ближайшие дни я рассчитываю переговорить с министром иностранных дел России Лавровым.
Энтони Блинкен, глава Госдепа США
Политик уточнил, что лидер Белого дома лично принимает участие в урегулировании проблемы с нахождением американских заключенных в России. Политик визирует любые предложения на этот счет.
Госдеп США не имеет данных об ударе по Запорожской АЭС.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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