Госдеп США не имеет данных об ударе по Запорожской АЭС

Нед Прайс оценил сведения об ударе дронами ВСУ ядерного объекта.

В американском внешнеполитическом ведомстве не располагают информацией по поводу атаки на Запорожскую атомную энергостанцию. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне сделал официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Я не знаком с этими сообщениями. Мы ранее заявляли о безответственном поведении России на объекте АЭС на Украине. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Напомним, что в среду 20 июля 2022 года территории Запорожской АЭС был нанесен удар тремя украинскими дронами-камикадзе. При этом реакторная часть ядерного объекта не пострадала, а радиационный фон остался в норме. Из-за нападения ранены 11 сотрудников станции. В настоящее время четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Они госпитализированы.

Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State