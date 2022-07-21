Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ после атаки Киева на АЭС

Евгений Балицкий рассказал о ядерном терроризме со стороны ВСУ.

Глава Запорожской области обратится в ООН и МАГАТЭ, а также Совета Европы после атаки Вооруженных сил Украины по местной Атомной энергетической станции (АЭС). Соответствующее заявление сделал в эфире телеканала "Россия-24" руководитель региональной администрации Евгений Балицкий. Чиновник уточнил, что говорит об атаке украинских беспилотников по опасному ядерному объекту.

Мной готовится по обращению граждан обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы. Евгений Балицкий, глава администрации Запорожья

Напомним, что 20 июля ВСУ четыре раза попытались атаковать зону Запорожской АЭС. В операции принимали участие три дрона-камикадзе. БПЛА были оснащены боеголовками с такой массой взрывчатого вещества, которая в тротиловом эквиваленте исчисляется в килограммах. Евгений Балицкий подчеркнул, что инцидент власти региона классифицировали как умышленный удар и ядерный терроризм.

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